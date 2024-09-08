Сили ППО збили 15 дронів Shahed та одну ракету Х-59, запущених по Україні

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У ніч на 8 вересня Сили ППО збили 15 з 23 дронів Shahed, які запустили росіяни по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також два ворожі безпілотники були локаційно втрачені. Імовірно, упали через дію РЕБ.

Крім того, армія РФ атакувала ще чотирма керованими авіаракетами Х-59. Одну з них збили, а інші три не досягли бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Під час атаки по Одещині кілька дронів залетіли на територію Румунії. Офіційної реакції країни поки нема, медіа пишуть, що жителі прикордоння отримали сповіщення системи Ro-Alert, яка попередила їх про загрозу падіння небезпечних об’єктів.