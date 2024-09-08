Паралімпіада-2024. У десятий день Україна здобула ще 12 медалей

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У десятий змагальний день, 7 вересня, Паралімпійських ігор — 2024 Україна здобула 12 медалей: пʼять золотих, три срібні та чотири бронзові. Так, за всі десять днів змагань Україна загалом має 79 нагород і посідає 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув свою другу золоту медаль, пробігши 200 метрів за 23.19 секунди.

Ігор Цвєтов

Микола Синюк виборов бронзу Паралімпіади-2024 у байдарці-одиночці на 200 метрах у класі KL2. Це перша медаль України у веслуванні на байдарках і каное на цих Іграх.

Микола Синюк

Українець Віктор Дідух здобув золоту медаль на Паралімпіаді-2024 з настільного тенісу у класі MS8, перемігши свого суперника з Китаю. Це перше особисте золото спортсмена. Крім того, в настільному тенісі срібну медаль виграла Марина Литовченко.

Крім того, Україна здобула першу медаль у паверліфтингу на Паралімпіаді-2024. Витиснувши 214 кг, Юрій Бабинець став бронзовим призером у ваговій категорії до 88 кг. Це його дебютна медаль на Паралімпійських іграх і перша в історії України в чоловічому паверліфтингу. Раніше українці виборювали нагороди лише в жіночих турнірах.

Юрій Бабинець REUTERS / Rula Rouhana

Свою першу золоту медаль здобула дзюдоїстка Анастасія Гарник. У фіналі вона перемогла бразилійку Еріку Зоагу в категорії понад 70 кг у класі J1 . Дзюдоїст Олександр Назаренко приніс збірній України ювілейну, 20-ту золоту медаль.

Ще одне золото Паралімпіади для України здобув плавець Андрій Трусов. Він переміг на дистанції 50 метрів батерфляєм у класі S7, пропливши у фіналі з європейським рекордом — 28,75 секунди. Це друге поспіль особисте золото Трусова і пʼята медаль загалом на Паралімпіаді-2024.

Андрій Трусов

Ігор Німченко у запливі на 200 метрах у класі SM10. комплексним плаванням здобув бронзу.

Ігор Німченко

Плавці Денис Остапченко та Сергій Паламарчук, які виступали на дистанції у 200 метрах вільним стилем, разом піднялися на подіум. Остапченко став першим, а Паламарчук фінішував другим.

Денис Остапченко та Сергій Паламарчук

У командному турнірі шпажисток на візках Україна посіла друге місце. Це здобуток Євгенії Бреус, Наталії Морквич, Олени Федоти-Ісаєвої, Надії Дьолог.

Завтра, 8 вересня, відбудеться останній змагальний день Паралімпіади-2024.