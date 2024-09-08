Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй з футболу

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Збірна України з поразки розпочала новий сезон Ліги націй 2024/25 з футболу. Зустріч з Албанією на стадіоні Epet Arena у чеській Празі завершилася з рахунком 1:2. Наступний матч Україна зіграє проти Чехії у вівторок, 10 вересня.

Для «синьо-жовтих» це був домашній матч. У першому таймі Україна повільно і прогнозовано розігрувала свої комбінації. Обидві команди створили по два небезпечних моменти за тайм, а втім, табло так і залишилось на нулі.

У другому ж таймі українцям вистачило чотирьох хвилин, щоб забити перший голу. На 49-й хвилині Віталій Миколенко навісив з лівого флангу, м’яч пролетів повз усіх гравців в штрафному та дістався Юхима Коноплі, який відправив його у сітку воріт противника.

Та вже через 5 хвилин Албанія зрівняла рахунок. Спершу Анатолій Трубін врятував українську команду після удару від Рея Маная, однак у результаті кутового м’яч відскочив до Ардіана Ісмайлі, який реалізував удар.

Після першої години зустрічі попереду вже були албанці. Захисники збірної України пропустили прострільну передачу на Ясіра Асані, який потужним ударом встановив фінальний рахунок — 2:1 на користь гостей.

Після поєдинку з Албанією збірна України залишиться у Празі і 10 вересня проведе виїзний матч проти Чехії, яка на старті турніру програла Грузії з рахунком 1:4.