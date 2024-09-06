США розшукують хакерів ГРУ через атаки на НАТО та Україну. За інформацію про них пропонують $10 мільйонів

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США висунули звинувачення пʼятьом співробітникам російського військового розвідуправління ГРУ. Їх звинувачують у кібернападах на державні установи України, одну з урядових організацій США та компʼютери 26 країн НАТО.

Про це йдеться на сайті Мінʼюсту США.

Мова про:

полковника Юрія Денисова, який відповідав за кібероперації;

лейтенанта Владислава Боровкова;

лейтенанта Дениса Денисенка;

лейтенанта Дмитра Голошубова;

лейтенанта Миколу Корчагіна.

Також звинуватили одного цивільного — Аміна Стігала.

Усім інкримінують організацію кібератаки під назвою WhisperGate. Ця атака виглядала як для вимагання викупу, а насправді знищувала дані на компʼютерах. Вона була частиною російської підтримки повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Зокрема, від цієї атаки постраждали українські Міністерство внутрішніх справ, Мінфін, Міністерство освіти і науки, Міністерство аграрної політики, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерство енергетики, Рахункова палата України, Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші.

Спочатку російські хакери націлились на українські урядові системи та дані, які не були повʼязані з військовою чи оборонною сферою. А згодом атака поширилась на компʼютерні системи країн, що підтримували Україну, включно зі США та 25 іншими країнами НАТО.

США пропонують винагороду до $10 мільйонів за інформацію про місцезнаходження обвинувачених або їхню діяльність.