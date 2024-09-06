Розстріл трьох українських полонених під Покровськом. Прокуратура почала розслідування
- Автор:
- Оля Березюк
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Донецька прокуратура почала розслідування через розстріл росіянами трьох українських військовополонених в Покровському районі.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За попередніми даними, опівдні 27 серпня 2024 року Збройні сили РФ атакували дронами одну з позицій ЗСУ в Покровському районі. В результаті атаки виникла пожежа
Окупанти обійшли палаючу позицію з трьох боків, а під час подальшого бою один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні, були вимушені здатися в полон.
Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Дані про подальшу долю пораненого уточнюють.
Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У коментарі CNN генпрокурор Андрій Костін казав, що Україна розслідує 28 випадків розстрілу українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення Росії, через це загинули 62 українські військові. У повідомленні ОГП Костін вже говорить про 73 загиблих військових.