Розстріл трьох українських полонених під Покровськом. Прокуратура почала розслідування

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Донецька прокуратура почала розслідування через розстріл росіянами трьох українських військовополонених в Покровському районі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, опівдні 27 серпня 2024 року Збройні сили РФ атакували дронами одну з позицій ЗСУ в Покровському районі. В результаті атаки виникла пожежа

Окупанти обійшли палаючу позицію з трьох боків, а під час подальшого бою один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні, були вимушені здатися в полон.

Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Дані про подальшу долю пораненого уточнюють.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).