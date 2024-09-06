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Цьогорічний серпень став найтеплішим у світі за всю історію — середня температура повітря була +16,82 °C, що на 0,71 °C вище за середнє значення для серпня 1991—2020 років.

Про це повідомила Служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу.

Температура в серпні 2024 року була на 1,51 °C вищою за доіндустріальний рівень, щоб зробило його 13-м місяцем поспіль, у якому середньосвітова температура на поверхні перевищує рівень у 1,5 °C.

Середня глобальна температура за останні 12 місяців (вересень 2023 — серпень 2024 року) є найвищою за будь-який 12-місячний період. Вона на 0,76 °C вище за середнє значення 1991—2020 років і на 1,64 °C вище, ніж у 1850–1900 роках.

У Європі середня температура була на 1,57 °C вищою за середню температуру 1991—2020 років. Тобто цей серпень був другим найтеплішим серпнем за всю історію спостережень для Європи. Рекорд тримає серпень 2022 року.

На Землі стає дедалі гарячіше — ООН оголосила 2023 рік найтеплішим за всю історію спостережень з 1850 року. Наімовірніше, 2024 рік побʼє рекорд. Учені вважають, що здебільшого такі кліматичні зміни спричинені діяльністю людини та появою природного явища Ель-Ніньо.