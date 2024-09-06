Зʼявилось відео чергового розстрілу росіянами українського полоненого. Омбудсман звернувся в ООН і МКЧХ
- Автор:
- Оля Березюк
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Проєкт ГУР «Хочу жить» опублікував поширене раніше росіянами відео розстрілу українського військовополоненого. На нього вже відреагував український омбудсман Дмитро Лубінець.
На опублікованому відео видно українського бійця, в якого тричі стріляє російський військовий. «Бабель» не публікує це відео з моральних переконань.
Де й коли саме його зняли — невідомо. Росіянин на відео каже, що «це наша земля» і «ці мирні жителі попросили в Росії допомоги, ми прийшли звільняти ці землі від ворогів і нацизму».
Лубінець наголосив, що РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційному просторі, щоб залякати українців.
«Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог», — додав він.
Омбудсман зазначив, що звернеться до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.
- Україна розслідує 28 випадків розстрілу українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення Росії. Загалом через це загинули 62 українські військові.