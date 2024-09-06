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Єврокомісія виділить Україні €40 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури перед зимою.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям», — заявила фон дер Ляєн.

Із цих коштів €35 мільйонів підуть на гуманітарні проєкти в Україні, а ще €5 мільйонів — на підтримку українських біженців та громад, що їх приймають у Молдові.

Єврокомісія хоче допомогти Україні підготуватися до морозних зимових місяців. Гроші підуть на ремонти пошкоджених будівель, забезпечення електроенергією та опаленням, а також на притулок для тих, хто цього найбільше потребує.

У Молдові кошти спрямують на допомогу найбільш уразливим біженцям, щоб захистити їх і надати доступ до основних послуг, а також краще підготуватися до додаткових потоків мігрантів.