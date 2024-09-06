Бійці «Азову» повернули під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині

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Getty Images / «Бабель»

Бригада «Азов» повернула під контроль частину селища Нью-Йорк на Донеччині й деблокувала українських військових з російського оточення.

Про це повідомили в бригаді.

Бійці змогли стабілізувати ситуацію, однак вона залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але попри надважкі бої бійці тримають оборону та успішно контратакують.

«Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій», — заявили в «Азові».

Бригаду «Азов» залучили до боїв у Нью-Йорку та околицях для покращення тактичного положення. Бригада зазначає, що на момент залучення «Азову» ситуація на лінії бойового зіткнення була «катастрофічною».