Паралімпіада — 2024. У восьмий день змагань Україна виборола девʼять медалей

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Україна у восьмий день Паралімпійських ігор виборола ще девʼять медалей й продовжує утримувати сьоме місце в загальному заліку за якістю медалей.

Золоті медалі сьогодні здобули двоє спортсменів: дзюдоїстка Наталія Ніколайчик (вагова категорія до 48 кг, клас J1) та легкоатлетка Марія Помазан (штовхання ядра, клас F35).

Два срібла Україні принесли легкоатлетка Оксана Ботурчук (біг на 100 м, клас Т12) та чоловіча збірна з голболу у наступному складі: Василь Олійник, Антон Стрельчук, Федір Сидоренко, Євгеній Циганенко, Родіон Жигалін, Олександр Топорков.

Медаль голболістів до того ж стала першою нагородою для українських паралімпійців у цьому виді спорту. Раніше вони доходили максимум до чвертьфіналу.

Найбільше сьогодні було бронзових нагород — пʼять. Такі медалі Україні вибороли:

Павло Баль (гендбайк, шосейна гонка, 56,8 км, клас H5);

Анжела Гаврисюк (дзюдо, вагова категорія до 57 кг, клас J1).

Давид Хорава (дзюдо, вагова категорія до 60 кг, клас J2).

Данило Чуфаров (поавання, 100 метрів брасом, клас SB11).

Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда (плавання, естафета 4х50 метрів комплексом).

У підсумку з початку Паралімпіади українці здобули 61 медаль: 15 золотих, 20 срібних і 26 бронзових.