Поліція провела обшуки в міськраді Чернігова через махінації із землею. Міськрада каже про політичний тиск

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Вранці 5 вересня поліція прийшла з обшуками до міської ради Чернігова у справі про незаконне виділення землі. Міська рада заявляє про політичний тиск.

Обшуки проводили у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та в житлі її керівників.

Ці обшуки провели у справі про незаконне відчуження землі територіальної громади міста. За даними слідства, посадовці без аукціону надали товариству безоплатне право забудови комунальної землі. На цій ділянці згодом збудували АЗС.

Правоохоронці почали розслідування за фактом зловживання службовим становищем.

Що кажуть у міській раді

У міськраді уточнили, що слідчі дії тривали з 10:30 до 16:30, чиновники надали всі необхідні документи, більшість з яких розміщені на офіційному сайті міської ради.

Мова йде про рішення Чернігівської ради від 2017 року. За даними міськради, тоді майже 1,5 мільйона гривень пайового внеску сплатив підприємець, який збудував АЗС на землі комунального підприємства. Відомство заперечує інформацію поліції, що землю передали безкоштовно.

Обшуки, серед іншого, пройшли в кабінеті в. о міського голови Чернігова Олександра Ломако. У міськраді зазначили, що у 2017 році він не був ані секретарем міської ради, ані в. о. міського голови, ані депутатом міської ради.

«Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на міську раду з метою паралізувати її роботу. Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії», — заявив сам Ломако.