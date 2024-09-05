Розбір завалів Інституту звʼязку в Полтаві завершили. Остаточна кількість загиблих — 55

Новини

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по території Полтавського військового інституту звʼязку завершено.

Про це повідомила ДСНС.

Загинули 55 людей, постраждали — 328. Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків тіл.

Удар по Полтаві

Близько девʼятої ранку 3 вересня Повітряні сили повідомили про ракети в напрямку Полтави. Місцеві телеграм-канали писали про вибухи в місті, влада про факт обстрілу та його наслідки не інформувала кілька годин. О 10:39 Департамент соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації закликав усіх охочих терміново стати донорами крові.

Об 11:37 нардепка Марʼяна Безугла натякнула, що росіяни вдарили по шикуванню в Інституті звʼязку, заявивши про «повтор трагедії 128 бригади» — в листопаді 2023-го російські війська вдарили по бійцях бригади під час шикування. Російські пропагандисти та «військкори» від ранку писали про удар по військовому училищу в Полтаві під час шикування і публікували фото з тілами загиблих.

Вперше офіційно удар по Полтавському інституту звʼязку повідомив президент Володимир Зеленський.

Увечері в Міноборони заявили, що під час атаки шикування чи жодних заходів не було — учні Інституту почали спускатися в укриття одразу після оголошення повітряної тривоги, але вибухи пролунали вже за кілька хвилин.