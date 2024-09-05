СБУ підозрює керівника відділу Міноборони у вимаганні хабарів з поранених військових

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Правоохоронці ліквідували корупційну схему при нарахуванні соціальних виплат військовим ЗСУ. Затримали керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони, начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Затриманих підозрюють у вимаганні хабарів з військових, які отримали важкі поранення на фронті. За даними слідства, за гроші підозрювані обіцяли бійцям безперешкодне нарахування соціальних виплат.

СБУ стверджує, що підозрювані так отримали понад 300 тисяч гривень. Їх затримали на гарячому після передачі одного з траншів.

Очільнику відділу Міноборони повідомили про підозру в отриманні хабаря. Двох інших затриманих підозрюють у пособництві в отриманні хабаря. Їм загрожує до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.