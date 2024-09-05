Герман Сметанін став головою Мінстратегпрому. До цього він керував «Укроборонпромом»

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Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 247 народних обранців.

Тепер 31-річний Сметанін — наймолодший член нинішнього Кабміну.

Хто такий Герман Сметанін

Сметанін навчався в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за фахом «Інженер-конструктор колісно-гусеничних транспортних засобів». Він також закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, де отримав спеціальність «Менеджер з управління оборонно-промислового корпусу».

З 2014 по 2015 рік Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною «Укроборонпрому». Потім став головним конструктором і головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020—2021 роках Сметанін обіймав посаду директору з виробництва ДП «Завод імені В. О. Малишева». Потім до квітня 2023 року він був директором Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод».

У квітні 2023 року уряд призначив Сметаніна гендиректором Державного підприємства «Завод імені В. О. Малишева».

З червня 2023 Сметанін був керівником «Укроборонпрому». Сьогодні ж його звільнили з цієї посади, а новим тимчасовим керівником «Укроборонпрому» став Олег Гуляк, який з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва «Укроборонпрому».