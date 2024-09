Наталія Калмикова очолила Міністерство у справах ветеранів

Новини

Верховна Рада 5 вересня призначила заступницю міністра оборони Наталію Калмикову на посаду очільниці Міністерства з питань ветеранів.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 256 народних депутатів.

Що відомо про Наталію Калмикову

Калмикова закінчила Вінницький національний медичний університет та Вінницьку академію безперервної освіти за спеціальністю «Магістр публічного управління та адміністрування».

Навчалася в бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA. Успішно завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало. Займалася дослідженням Female leadership in the military, співпрацею з ветеранськими організаціями, органами влади США, Сиракузьким університетом, Інститутом ветеранів і військових родин.

У різні роки вона працювала у сфері медицини та маркетингу. З 2018 по 2021 рік була менеджеркою фонду «Повернись живим».

З червня по грудень 2021 року — радниця з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ, з лютого 2022 по вересень 2023 року — виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

27 вересня 2023 року Кабмін призначив Калмикову заступницею міністра оборони України з питань соціального розвитку.