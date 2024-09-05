Олексія Кулебу призначили міністром розвитку громад і територій. До того він був заступником Єрмака

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Facebook / Олексій Кулеба

Олексія Кулебу призначили на посаду віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад і територій України.

Олексій Кулеба. Facebook / Олексій Кулеба

За проголосували 240 депутатів. До цього він був заступником голови Офісу президента, відповідав за регіональну політику.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України згодом планують розділити на Мінрегіонів та Мінінфраструктури.

Що відомо про Олексія Кулебу

На початку лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу очільником Київської обласної державної адміністрації. А вже 17 березня 2022 року Кулебу на посаді голови області замінив генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Це був загальний тренд: у регіонах, де точилися бої, цивільних керівників міняли на військових. 21 травня 2022-го, коли Київську область повністю звільнили, Кулеба знову її очолив.

Уже в січні 2023 року Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента — там він займався регіональною політикою замість Кирила Тимошенка.

Також Кулеба був першим заступником мера Києва Віталія Кличка. Він пропрацював на посаді рік ― з 1 січня 2021 до лютого 2022 року.