У «Дії» запустили чотири нові військові облігації. Як їх купити

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Дія / Telegram

У «Дії» запустили чотири нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст — «Лазурне», «Джарилгач», «Гурзуф» та «Судак».

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба «Дії».

Облігації мають такі ставки та дати виплат:

«Лазурне»: ставка від 15,10%, дата виплати — 10.09.2025;

«Джарилгач»: ставка від 15,75%, дата виплати — 10.06.2026;

«Гурзуф»: ставка від 14,90%, дата виплати — 04.06.2025;

«Судак»: ставка від 14,85%, дата виплати — 30.04.2025.

Військові облігації — це цінні папери й ефективний метод підтримати українську економіку та Сили оборони, а також отримати гроші назад із прибутком.

Гроші з облігацій йдуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а потім повертаються вам на карту «єПідтримка» з прибутком.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це особливий вид державних облігацій, які випускаються під час війни для підтримки економіки. Фактично держава запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.

Головна особливість цих облігацій в їхньому цільовому призначенні — винятково підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Також зазвичай вартість таких облігацій роблять значно нижчою за традиційні, аби залучити до інвестування якнайбільше людей. Випуск військових облігацій під час війни — звична справа для держав, так робили країни і під час Першої, і під час Другої світових війн.

Які гарантії від держави

Державні облігації працюють за таким самим принципом, щоо й депозит у банку — але гарантом виступає держава, а не банк. Українські військові облігації продають за річною ставкою в 11%, є також і короткострокові — на кілька місяців, але з меншою ставкою. Вартість однієї облігації становить 1 000 гривень. Держава гарантує, що після війни обовʼязково поверне всім власникам облігацій кошти з відсотками. Загалом Україна планує залучити завдяки військовим облігаціям близько 400 мільярдів гривень (це близько третини українського держбюджету).

Де і як їх можна придбати

Для максимального залучення громадян до придбання військових облігацій багато банків і брокерів суттєво спростили процедуру реєстрації та інвестування, а також оприлюднили чіткі інструкції, як купувати облігації. Деякі з них також пропонують облігації в доларах США з іншою відсотковою ставкою. Ось перелік фінустанов, де можна купити облігації:

Купівля облігацій без обмежень мінімальної суми (починаючи з 1 000 гривень)

Ліцензовані брокери:

Купівля облігацій від 50 000 гривень

Купівля облігацій від 100 000 гривень

Купівля облігацій від 500 000 гривень