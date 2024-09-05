Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила ще 1,2 тисячі своїх військових і техніку

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FEDOROV / Telegram

За минулу добу, 5 вересня, армія РФ втратила ще 1,2 тисячі своїх військових пораненими і вбитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за даними Генштабу, Силам оборони вдалося знищити ще шість ворожих танків, 21 бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 42 дрони оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет, 37 автомобілів і 10 одниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.