Що дозволяє українським дронам бити по гелікоптерах. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 4 вересня

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«Бабель»

The Economist пише про нове досягнення українських Сил оборони ― влучання FPV-дронами по гелікоптерах окупантів. До липня такого у світовій історії не було. Знищення гелікоптерів із дронів у принципі були ― так, на початку повномасштабного вторгнення росіян Bayraktar TB2 знешкодив російський гелікоптер у районі острова Зміїний, скинувши на нього снаряд. Однак там були інші й тип дрону, і розміри ― фактично це невеликий літак. З FPV-дроном, який рідко коли важить більше за кілограм, ситуація принципово інакша.

Максимальна швидкість подібного дрона ― 150 км/год, пише видання, тоді як гелікоптер здатен летіти зі швидкістю майже 240 км/год. Це означає, що в такий спосіб можна знешкодити або гелікоптер, що летить назустріч, або той, що кружляє на певній місцевості. Тобто для успіху тут не обійтись без найсвіжіших розвідданих, пише видання, й українці навчились їх отримувати в режимі реального часу.

Саме в липні Київ почав використовувати дрони з програмним забезпеченням, що автоматично інтегрує дані з радарних комплексів та інших засобів ППО. Таким чином софт корегує траєкторію безпілотника, направляючи його в найвигіднішому для знищення вертольота напрямку.

Через активне застосування Україною ПЗРК Росія не використовує гелікоптери на полі бою дуже активно, пише The Economist. Вони діють ближче до російського тилу. Однак дрони зможуть відігнати їх ще далі. Якщо один ПЗРК Stinger коштує пів мільйона доларів і має дальність польоту до 8 кілометрів, то FPV-дрон за $500 може летіти до 20 кілометрів. Тому, підсумовує видання, сподівання українців побачити ще не один збитий дроном гелікоптер вартістю $18 мільйонів небезпідставні.

Це лише частина огляду. Про ще пʼять матеріалів, які стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.