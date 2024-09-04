Паралімпіада-2024. Золото виборола українська збірна з плавання

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Збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпійських ігор — 2024 у змішаній естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем.

Про це йдеться на сайті змагань.

Українська команда складалась зі спортсменів Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Анни Стеценко та Ярослава Денисенка. Вони прийшли першими, показавши час 3:53.84 хвилини.

Дві секунди українцям не вистачило, щоб побити світовий рекорд, який з 2019 року закріплений за Україною.

На другому місці — Бразилія (3:56.94), на третьому — Іспанія (3:57.95).

Для України це вже третя золота медаль за сьогодні й дванадцята з початку Ігор. На нинішній Паралімпіаді Україна виборола вже 18 срібних медалей та 21 бронзову.