Україна та Ірландія підписали двосторонню безпекову угоду

Новини

Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами, або ж двосторонню безпекову угоду. Для цього Саймон Гарріс уперше прибув до Києва.

З початку повномасштабної війни Ірландія допомогла Україні на суму близько €380 мільйонів. Цьогоріч вона виділить ще €128 мільйонів на нелетальну військову підтримку та щонайменше €40 мільйонів на гуманітарну допомогу.

Ірландія надасть Україні системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, забезпечить постійну підготовку Збройних сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Двостороння угода окреслить гуманітарну допомогу, підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, допомогу в притягненні РФ до відповідальності і відшкодування збитків і в подальшому посиленні санкційного тиску на Росію.

Угода діятиме десять років.

Пресслужба президента України

Політична підтримка

Обидві країни працюватимуть над рухом України до Європейського Союзу, Ірландія підтримуватиме українські реформи. Також Ірландія підтримає зусилля ЄС, спрямовані на підтримку безпосередньої та довгострокової безпеки і стійкості України, зокрема шляхом надання нелетальної військової та цивільної допомоги, а також усіх інших видів допомоги.

Разом з тим Ірландія продовжить докладати дипломатичних зусиль для імплементації української Формули миру, братиме участь, зокрема, в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Допомога у сфері безпеки

Ірландія повністю підтримує подальшу мобілізацію допомоги через Європейський фонд миру (ЄФМ) та спеціальний Фонд допомоги Україні (ФДУ) у межах цього фонду. Військова підтримка України з боку Ірландії через Європейський фонд миру зосереджуватиметься на нелетальному обладнанні.

Ірландія передасть системи розмінування, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, тренуватиме українських військових, продовжуватиме членство в коаліції з розмінування на чолі з Литвою та Ісландією в межах Контактної групи з питань оборони України тощо. Загалом Ірландія ставить у пріоритет розмінування України.

Ірландія та Україна планують співпрацювати у сферах кібербезпеки, протидії гібридним загрозам, іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, дезінформаційним кампаніям і зловмисній пропаганді, насамперед з боку Росії.

Ірландія підтримуватиме Україну в реформуванні сектора цивільної безпеки, правоохоронних органів та верховенства права.

Гуманітарна сфера, реформи

Ірландія і надалі надаватиме тимчасовий захист українським біженцям. На сьогодні понад 109 тисяч українців подали заявки на тимчасовий захист в Ірландії з лютого 2022 року.

У 2024 році Ірландія виділить щонайменше €40 мільйонів євро на гуманітарну підтримку України.

Обидві країни працюватимуть над визначенням можливостей для інвестицій та співробітництва приватного сектора в Україні.

Україна зобовʼязується впроваджувати реформи, визначені ЄС та Міжнародним валютним фондом, у сферах урядування, прозорості, боротьби з корупцією та демократичного контролю над Силами безпеки та оборони. Ірландія все це підтримуватиме, зокрема сприятиме зміцненню верховенства права.

Притягнення Росії до відповідальності

Україна та Ірландія підтвердили, що виступають за притягнення Росії до відповідальності за розвʼязану нею війну. Обидві держави переконані в необхідності створення трибуналу, щоб РФ таки понесла відповідальність та відшкодувала збитки.

Учасники двосторонньої угоди підтримуватимуть розслідування та кримінальне переслідування потенційних міжнародних злочинів, скоєних в Україні та проти неї, а також продовжуватимуть підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду (МКС). Ірландія продовжить направляти експертів через КМЄС для підтримки роботи Офісу генерального прокурора України та розбудови спроможності України розслідувати та переслідувати воєнні злочини в контексті агресивної війни Росії.

Ірландія підтримує роботу з пошуку шляхів використання заморожених російських активів на користь України. Київ і Дублін працюватимуть разом із країнами G7 та іншими партнерами над створенням міжнародного компенсаційного механізму.

Санкції

Ірландія за жорсткі санкції та експортний контроль проти тих секторів економіки Росії та за її межами, які підтримують війну, отримують прибутки від неї або допомагають обходити санкції в третіх країнах.

Україна та Ірландія обмінюватимуться інформацією про підстави для внесення до санкційних списків.

Механізми консультацій

Київ і Дублін створять консультаційні структури, щоб розвивати консультації на вищому рівні з політичних та стратегічних питань, зокрема щодо зміцнення безпеки, оборони, стійкості та шляху реформ в Україні.

У разі майбутніх збройних нападів Росії на Україну або значної ескалації нинішньої війни Київ і Дублін на прохання будь-якого з них протягом 24 годин проведуть консультації.