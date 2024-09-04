У Львові від російського обстрілу загинули сім людей. Рятувальні роботи завершені

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Пресслужба ДСНС

У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. Усього загинули сім людей, серед них — дві дитини віком 7 і 14 років.

Про це повідомили в ДСНС України.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що нічна російська атака вбила майже всю родину — живим залишився лише чоловік. Його дружина Євгенія та три їхні доньки — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку.

Усього постраждали 53 людини. Надзвичайники врятували 12 людей. Окрім того, психологи ДСНС та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітей.

Близько 4-ї ранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу безпілотників на Львівщині. О 05:40 повідомили про крилаті ракети в напрямку міста.

Унаслідок російських ударів по Львову спалахнули житлові будинки в районі головного вокзалу. Пошкоджені будинки, школи та медичні заклади.