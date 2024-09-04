Удар по Інституту звʼязку в Полтаві. Зросла кількість загиблих і поранених

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Російські війська 3 вересня влучили двома балістичними ракетами по території Полтавського військового інституту звʼязку і сусідньої з ним лікарні. Зараз уже відомо про 53 загиблих і 298 постраждалих людей.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Від сьогодні, 4 вересня, на Полтавщині оголосили триденну жалобу в памʼять про загиблих через російський ракетний удар.

Удар по Полтаві 3 вересня

Близько 09:10 3 вересня моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про ракети в напрямку Полтави і вибухи у місті. Про наслідки обстрілу після цього деякий час не повідомляли, а вже о 10:39 Департамент соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації опублікував пост із терміновим запрошенням усіх охочих стати донорами крові.

Об 11:37 народна депутатка Марʼяна Безугла почала натякати, що росіяни вдарили по шикуванню в Інституті звʼязку, заявивши про «повтор трагедії 128 бригади» — в листопаді 2023-го російські війська вдарили по бійцях бригади під час шикування. Російські пропагандисти та «військкори» від ранку писали про удар по військовому училищу в Полтаві під час шикування. У соціальних мережах ширилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, поранених і тіл загиблих.

Натомість речник Міноборони України Дмитро Лазуткін ввечері заявив, що під час атаки шикування чи жодних заходів не було — учні Інституту почали спускатися в укриття одразу після оголошення повітряної тривоги, однак вибухи почали лунати вже за кілька хвилин. Перед цим його відомство казало, що часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що люди не встигли перейти в укриття.