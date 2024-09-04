Росіяни вдарили по Кривому Розі — зруйнували готель
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Telegram / Сергій Лисак
Росіяни зранку 4 вересня вдарили по Кривому Розі — пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. Постраждало пʼятеро людей, загиблих немає.
Про це повідомили голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік лікуватимуться вдома. Дівчинка 10-ти років потрапила в лікарню.
Внаслідок удару окупанти пошкодили готель — будівля зруйнована з 1 по 3 поверхи.
Від вибухової хвилі зазнали руйнувань понад 10 багатоповерхівок, у кількох з них вибиті вікна. Також пошкоджені аптека, магазини, чотири навчальних заклади та така ж кількість автівок.
У місті через ліквідацію наслідків ворожої атаки тимчасово перекрили рух від вулиці Святогеоргіївської до площі Домнобудівників.
- У ніч на 4 вересня росіяни також атакували Львів ударними дронами і ракетами. Загинуло семеро людей. Троє з них — діти.