Уночі росіяни вдарили по Львову дронами й ракетами. Є загиблі й постраждалі

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Уночі росіяни атакували Львів ударними дронами і ракетами. Постраждали понад 35 людей, серед поранених — двоє дітей віком 10 і 15 років. Декілька потерпілих у важкому стані. Троє людей загинули. Серед них, попередньо, 14-річна дівчинка і 50-річна медсестра-акушерка.

Про це повідомляють міський голова Львова Андрій Садовий і голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Станом на 09:00 відомо вже про 38 поранених і сімох загиблих. Троє загиблих — діти, серед них двоє дівчат віком 9 і 14 років.

Є загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Також у Львові перекрили для проїзду кілька вулиць. Зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.

Загалом пошкоджені близько 50 будинків, більшість із них є історичною спадщиною міста. Пошкоджені також школи й медичні заклади.

Близько четвертої ранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу безпілотників на Львівщині. О 05:40 ранку повідомили про крилаті ракети в напрямку міста.