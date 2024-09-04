Українці здобули 10 медалей у шостий день Паралімпіади-2024

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У шостий день змагань на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, 3 вересня, українські спортсмени вибороли 10 медалей — чотири золота, три срібла і стільки ж бронзи. Загалом за всі шість днів змагань на Паралімпіаді-2024 в України вже 45 медалей. Завдяки чотирьом золотим нагородам Україна піднялася на сьоме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2024.

Плавці Юрій Шенгур і Андрій Трусов здобули для України дві нагороди у плаванні на спині, на дистанції 100 метрів, у класі S7. Для Шенгура ця Паралімпіада є першою в карʼєрі і він досі не здобував медалей на Іграх. А для Трусова це вже третя срібна нагорода в цьогорічній Паралімпіаді.

Ігор Німченко став срібним призером запливу на 100-метрівці батерфляєм у класі S10. Це перша медаль Німченка у карʼєрі на Паралімпійських іграх

Данило Чуфаров здобув срібло у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM11).

Юлія Шуляр стала чемпіонкою з бігу на дистанцію 400 метрів класу T12. Українка пробігла дистанцію за 55,16 секунди й фінішувала першою. Це новий особистий рекорд для неї.

Олександр Яровий виборов золото у штовханні ядра (клас F20). Його колега Максим Коваль має срібло у цьому ж змаганні.

Наталія Кобзар здобула золото з бігу на 400 метрів у класі T37.

Олена Федота-Ісаєва стала бронзовою призеркою в турнірі з фехтування на шаблях (категорія В). Це перша медаль України у фехтуванні на кріслах колісних.