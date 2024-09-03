Речник Міноборони Лазуткін: Під час удару по Інституту звʼязку в Полтаві шикування не було

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Під час російського ракетного удару по Інституту звʼязку в Полтаві шикування не відбувалося.

Про це речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомів в ефірі телемарафону.

За його словами, в освітньому закладі відбувався навчальний процес, коли о 09:08 пролунав сигнал повітряної тривоги. Усі спускалися в укриття, однак уже через кілька хвилин були вибухи.

«Деталі трагедії в Полтаві вивчаються. Зараз відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалося», — заявив Лазуткін.

Російські війська 3 вересня 2024 року влучили двома балістичними ракетами по території Полтавського військового інституту звʼязку і сусідньої з ним лікарні. У Міноборони України стверджують, що часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що люди не встигли перейти в укриття. Внаслідок атаки станом на 21:20 було відомо про 51 загиблого і 271 травмованого. Відзавтра, 4 вересня, на Полтавщині буде триденна жалоба в памʼять про загиблих через російський ракетний удар.

Що передувало

Зранку 3 вересня моніторингові канали повідомляли про вибухи в Полтаві. Перед цим, о 09:10, у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили про ракету в напрямку міста. Про наслідки обстрілу після цього деякий час не повідомляли. О 10:39 Департамент соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації опублікував пост із терміновим запрошенням усіх охочих стати донорами крові.

Вже о 11:37 народна депутатка Марʼяна Безугла заявила про «повтор трагедії 128 бригади» — в листопаді 2023-го російські війська вдарили по бійцях бригади під час шикування. Жодних деталей у пості Безугла не уточнила, лише сказала, що «шикування в 128 бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний».

«Маємо повторення і повторення трагедій», — написала вона.

Російські пропагандисти та «військкори» від ранку писали про удар по військовому училищу в Полтаві під час шикування. У соціальних мережах ширилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, поранених і тіл загиблих.