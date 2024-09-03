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liga.net / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Відповідний указ № 603/2024 опублікували на сайті Офісу президента.

Ростислав Шурма. liga.net / «Бабель»

З березня 2021 року Ростислав Шурма працював позаштатним радником Офісу президента України. Уже 23 листопада 2021 року його призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака. До цього він був гендиректором «Запоріжсталі» та депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.

У лютому 2024 року НАЗК склало протокол на Шурму через конфлікт інтересів під час засідань комітету електроенергетики при ОП, на якому він сам головував. НАЗК стверджує, що рішення комітету створювали умови для успішності бізнесу брата Ростислава Шурми Олега.

Також Шурма ставав героєм журналістських розслідувань. Так, журналісти Bihus.Info стверджували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. Шурма говорив, що розслідування «маніпулятивне і неправдиве».