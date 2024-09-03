Українка Юлія Шуляр стала паралімпійською чемпіонкою з бігу

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Українка Юлія Шуляр — паралімпійська чемпіонка з бігу на дистанції 400 м у класі T20. Це вже сьома золота медаль України на цих Паралімпійських іграх.

Про це йдеться на сайті змагань.

Вона показала найкращий результат у карʼєрі — 55,16 секунди — і фінішувала першою.

Срібло у представниці Туреччини Айсель Ондер, бронза — в індійської легкоатлетки Діпті Джеванджі.

Загалом Україна має вже 40 медалей на Паралімпіаді. Сім з них золоті, 14 — срібні, 19 — бронзові.