Норвегія виділяє понад €48 мільйонів на дрони та ППО для України

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Норвегія виділила 570 мільйонів норвезьких крон (майже €48,3 мільйона) на закупівлю дронів і засобів протиповітряної оборони для України.

Про це повідомив норвезький уряд.

Норвегія робить цей внесок в очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU). Пожертва є результатом співпраці Великої Британії, Нідерландів, Литви й Норвегії.

International Fund for Ukraine — це додатковий механізм фінансування військової підтримки України. До нього також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ці країни виділили через фонд уже понад мільярд євро. Норвегія внесла загалом приблизно понад €152,5 мільйона.

Раніше Норвегія вже брала участь, зокрема, в закупівлі засобів протиповітряної оборони для України, засобів для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортну, інженерної техніки, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.