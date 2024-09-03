Україна здобула шосте золото на Паралімпіаді

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Український плавець Юрій Шенгур виграв золото Паралімпійських ігор на дистанції 100 метрів на спині в класі S7.

Про це йдеться на сайті змагань.

Шенгур показав результат у 1:09.51 хвилини. Ще один українець Андрій Трусов на цій же дистанції здобув срібну нагороду, його час — 1:10.42 хвилини.

Бронзу взяв італійський плавець Федеріко Бічеллі з результатом 1:12,23 хвилини.

Для України на цих Іграх це вже шоста золота медаль. Також українці завоювали 13 срібних і 19 бронзових нагород.