Кількість загиблих у Полтаві зросла до 47, поранених — до 206

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Getty Images / «Бабель»

Кількість загиблих у Полтаві зросла до 47. Ще 206 людей поранені.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Російські війська 3 вересня влучили двома балістичними ракетами по території Полтавського військового інституту звʼязку і сусідньої з ним лікарні. У Міноборони України стверджують, що часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що люди не встигли перейти в укриття.

Що передувало

Зранку 3 вересня моніторингові канали повідомляли про вибухи в Полтаві. Перед цим у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку міста.

Про наслідки обстрілу після цього не повідомляли. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін о 08:25 написав про технічні вибухові роботи на території Диканської громади та Кременчуцького району. О 10:39 Департамент соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації опублікував пост із терміновим запрошенням усіх охочих стати донорами крові.

Вже о 11:37 народна депутатка Марʼяна Безугла заявила про «повтор трагедії 128 бригади» — в листопаді 2023-го російські війська вдарили по бійцях бригади під час шикування. Жодних деталей у пості Безугла не уточнила, лише сказала, що «шикування в 128 бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний. ... Маємо повторення і повторення трагедій».

Російські пропагандисти та «військкори» від ранку писали про удар по військовому училищу в Полтаві під час шикування. У соціальних мережах ширилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, поранених і тіл загиблих.