Росіяни влучили ракетами по Інституту звʼязку в Полтаві — 41 людина загинула, 180 постраждали

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Російські війська 3 вересня влучили двома балістичними ракетами по території Полтавського військового інституту звʼязку і сусідньої з ним лікарні. Зараз відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранені.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що російські удари частково зруйнували одну з будівель Полтавського військового інституту зв’язку.

«Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого», — заявив Зеленський.

Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

У Міноборони України стверджують, що часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що люди не встигли перейти в укриття. Людей застали в момент евакуації до бомбосховища — вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблокували з-під завалів.

На місці удару працюють усі необхідні служби, триває пошукова-рятувальна операція. Поблизу місця влучання розташований житловий масив — у багатоповерхівках там вибило скління, пошкоджені фасади.

Що передувало

Зранку 3 вересня моніторингові канали повідомляли про вибухи в Полтаві. Перед цим у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ракету у напрямку міста.

Про наслідки обстрілу після цього не повідомляли. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін о 08:25 написав про технічні вибухові роботи на території Диканської громади та Кременчуцького району. О 10:39 Департамент соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації опублікував пост із терміновим запрошенням усіх охочих стати донорами крові.

Вже о 11:37 народна депутатка Марʼяна Безугла заявила про «повтор трагедії 128 бригади» — в листопаді 2023-го російські війська вдарили по бійцях бригади під час шикування. Жодних деталей у пості Безугла не уточнила, лише сказала, що «шикування в 128 бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний. ... Маємо повторення і повторення трагедій».

Російські пропагандисти та «військкори» від ранку писали про удар по військовому училищу у Полтаві під час шикування. У соціальних мережах ширилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, поранених та тіла загиблих.