Верховна Рада підтримала збільшення оборонних видатків на 500 млрд грн

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Верховна Рада в першому читанні підтримала доопрацьований проєкт уряду № 11417 про збільшення видатків бюджету на 500 млрд гривень.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 301 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи бюджету на 214 млрд грн та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

Автори проєкту зазначають, що його ухвалення призведе до збільшення граничного обсягу дефіциту держбюджету на 2,8% та граничного обсягу держборгу на 220 млрд грн.

Железняк зазначає, що в цій версії проєкту ще враховують надходження 125 млрд грн від проєкту про підвищення податків. Однак ще наприкінці серпня цей законопроєкт урізали, і тепер він, як очікується, принесе цьогоріч лише 30 млрд грн. До другого читання до проєкту про держбюджет іще планують внести зміни.