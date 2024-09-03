Космічний телескоп продемонстрував закручену в спіраль галактику з гігантською чорною дірою

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» показав на фото спіральну галактику IC 4709 за 240 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомило Європейське космічне агентство (ESA).

Закручений спіраллю диск галактики наповнений зірками та смугами пилу, а навколо світиться слабке гало. Ядро галактики було б не таким яскравим, якби там розташовувалися лише зірки, там — гігантська чорна діра, маса якої в 65 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця.

ESA / Hubble / NASA

Газовий диск обертається по спіралі навколо чорної діри і врешті потрапляє в неї. При цьому газ збивається разом і нагрівається під час обертання. Оскільки він досягає високих температур, то видає величезну кількість електромагнітного випромінювання.

Активне галактичне ядро досить маленьке, як порівняти з галактикою IC 4709, але роздільна здатність «Хаббла» дає астрономам детальне уявлення про взаємодію між ними.