Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила 1 360 своїх військових та десять танків

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

За минулу добу, 2 вересня, армія РФ втратила ще 1 360 своїх військових, а також техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще десять російських танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 35 дронів оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів і девʼять одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.