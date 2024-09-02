Україна взяла четверте золото на Паралімпіаді. Цього разу — у плаванні
- Автор:
- Оля Березюк
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Український плавець Денис Остапченко виграв золото Паралімпійських ігор на дистанції 50 метрів на спині у класі S3.
Про це йдеться на сайті змагань.
Остапченко показав результат у 45.16 секунди. Ще один українець Сергій Паламарчук на цій ж дистанції здобув бронзову нагороду, його час — 50.48 секунди.
Срібло в запливі виграв німець Йосіа Топф з результатом у 47.06 секунди.
Для України на цих Іграх це вже четверта золота медаль. Також українці взяли 11 срібних і 15 бронзових нагород.