У КНДР можуть покарати спортсменів за селфі з противниками з Південної Кореї

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Північнокорейських настільних тенісистів Кім Кум Йона і Рі Чон Сіка можуть покарати за селфі на олімпійському подіумі з суперниками з Південної Кореї.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на корейські медіа.

Одне з фото опублікували на офіційній сторінці Олімпійських ігор в Instagram — воно зібрало сотні тисяч лайків, а журнал People назвав його одним із 12 найкращих моментів цьогорічних змагань у Парижі.

Проте через селфі, зроблене медалістами з настільного тенісу з Північної Кореї, вони тепер перебувають під «ідеологічним контролем». Попередньо їм наказали не спілкуватися з конкурентами з інших країн. Незрозуміло, які покарання можуть чекати спортсменів — Korea Times припустила, що це може залежати від того, наскільки сильно тенісисти «каятимуться» за скоєне.

Спортсменів розкритикували за те, що вони посміхалися, коли позували разом із командою з Південної Кореї, яку режим КНДР назвав «ворогом номер один».

Північнокорейські спортсмени, які повертаються з міжнародних змагань, проходять триетапну «ідеологічну перевірку», яка закінчується «сеансами саморефлексії» членів команди — вони повинні критикувати «неналежну поведінку» своїх товаришів по команді, а також обмірковувати власні дії. Це стандартна процедура для спортсменів і жінок, які перебували поза межами КНДР.

Організація з прав людини Human Rights Watch засудила такий тиск на спортсменів із Північної Кореї.

Дії північнокорейських тенісистів втілюють цінності поваги та дружби, на яких побудовано олімпійський рух, пишуть там.

Це не перший подібний випадок критики спортсменів з боку влади КНДР. Видання The Daily NK пише про ситуацію, коли північнокорейську футбольну збірну покарали за програш у трьох матчах на Чемпіонаті світу 2010 року. Тоді футболісти зазнали шестигодинного покарання за «зраду» ідеологічної боротьби комуністичної нації, а їхнього тренера Кім Чон Хуна змусили працювати на будівельному майданчику.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.