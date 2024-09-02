У Києві за серпень зафіксували чотири температурні рекорди

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За підсумками спекотного й сухого серпня в Києві метеорологи зафіксували чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 до 27 серпня.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря у серпні в столиці становила +23,1 °С, що на 2,7 °С вище за кліматичну норму. У рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце. На першому — серпень 2010 року (+24,6 °С).

Найтепліше в Києві було 20 серпня. Максимальна температура після полудня досягла +35,5 °С. А найхолодніше — 14 серпня, коли температура під ранок знизилась до +13,4 °С.

Разом з цим цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці. Випало 43% кліматичної норми (24 мм).