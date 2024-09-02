В Ізраїлі найбільші за півтора роки протести — вимагають перемирʼя з ХАМАС

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У Ізраїлі 1 вересня на вулиці різних міст вийшли майже 500 тисяч мітингувальників — це найбільші протести за останні 18 місяців. Ізраїльтяни вимагають припинення вогню, перемирʼя з ХАМАС та повернення полонених додому.

Про це повідомляють Associated Press, BBC, Times of Israel.

Протести почалися після того, як Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу, 31 серпня, оголосила, що їхні війська знайшли в тунелі на півдні Гази тіла шістьох полонених, викрадених угрупованням ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Армія оборони Ізраїлю заявила, що їх убили незадовго до того, як їхні війська знайшли їх.

Родини заручників наполягали на загальнонаціональному страйку, щоб досягнути угоди про припинення вогню між урядом премʼєр-мінстра Нетаньягу та ХАМАС протягом кількох тижнів.

Ініціатором протесту стала найбільша профспілка країни — Гістадрут. У своїх заявах мітингувальники кажуть, що готові порушити роботу основних секторів ізраїльської економіки, включаючи банківську справу та охорону здоров’я. Очільник федерації профспілок Аарон Бар-Давід заявив, що, на його думку, ізраїльська влада відкладає домовленості з угрупованням ХАМАС «з політичних міркувань».

Мітингувальники звинувачують премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу та його уряд у недостатніх зусиллях для досягнення угоди щодо звільнення решти заручників, захоплених ХАМАС під час терактів 7 жовтня.

Тисячі людей зібралися біля офісу премʼєр-міністра в Єрусалимі. У Тель-Авіві, де на вулицях майже 300 тисяч протестувальників, родичі полонених вийшли на марш із трунами, символізуючи жертви знайдених шести заручників.

Ізраїльтяни прорвали поліцейські загони, заблокувавши головну магістраль у Тель-Авіві. У відповідь правоохоронці застосували водомети та світлошумові гранати, щоб розігнати натовп. Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві 2 вересня припив роботу.

Ультраправий міністр фінансів країни Бецалель Смотріч засудив загальний страйк, заявивши, що він представляє «інтереси ХАМАС». Водночас мер Тель-Авіва Рон Хулдай заявив, що муніципальні працівники міста можуть приєднатися до протестів «на знак солідарності з викраденими та їхніми родинами». Мітинги також підтримав колишній премʼєр-міністр Яір Лапід.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинуло понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.