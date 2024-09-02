Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на паливо

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11256-2 про підвищення акцизу на паливо.

Закон набув чинності 1 вересня, тобто його впровадили заднім числом. Закон передбачає, що уряд до 2028 року підвищить ставки акцизного податку на бензини до €359 за 1 000 літрів, на дизельне пальне — до €330 за 1 000 літрів, на скраплений газ — до €277 за 1 000 літрів.

Завдяки цьому закону до державного бюджету в другому півріччі 2024 року щомісяця надходитиме по 1,6 мільярда гривень. Однак його основною метою є привести законодавство України у відповідність до норм законодавства ЄС, щоб виконати Угоду про асоціацію. Ставки акцизного податку будуть ідентичні до ставок, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС.