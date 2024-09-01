Вертоліт Харківського університету Повітряних Сил зазнав катастрофи. Екіпаж загинув

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Вертоліт Мі-2 Харківського національного університету Повітряних сил зазнав катастрофи під час виконання навчально-тренувального польоту. Екіпаж у складі двох людей загинув.

Про це повідомили в навчальному закладі.

На місці події працюють слідчі, профільні експерти й фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Університет закликав утриматися від припущень та коментарів до оприлюднення результатів розслідування.