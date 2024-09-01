РФ ударила з «Ураганів» по Кураховому на Донеччині, троє людей загинули
- Автор:
- Оля Березюк
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Армія Росії 1 вересня атакувала місто Курахове Донецької області, загинуло троє жителів, ще девʼять поранені.
Про це повідомляє ОВА.
По місту били з ракетних систем залпового вогню «Ураган», влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті.
На місці працюють представники влади, поліція, рятувальники. Точну кількість жертв і обсяги руйнувань встановлюють.
Курахове розташоване поруч із лінією фронту і регулярно обстрілюється.
Станом на 15:40 відомо вже про чотирьох загиблих. Як повідомили в Офісі генпрокурора, троє мирних людей загинули на місці, ще одна людина померла у лікарні.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
У місті пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі.