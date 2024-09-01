Україна виборола друге золото на Паралімпіаді-2024
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Getty Images
Українка Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор — 2024 у стрибках у довжину класу T12.
Про це йдеться на сайті змагань.
Стрибок на золото вийшов у Оксани з пʼятої спроби — 5.78 метра. Це також новий особистий рекорд сезону для українки.
Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м, взявши срібло. У бронзової призерки, Лінди Гамрі з Алжиру результат 5.30 м.
Як пише «Суспільне», Зубковська тріумфує в стрибках у довжину на пʼятій Паралімпіаді поспіль — серія продовжується з дебютних Ігор українки в Пекіні 2008 року.
Це також друге золото України на Паралімпіаді-2024 в усіх видах спорту. Двома днями раніше, 30 серпня, перше золото у плаванні на 100 метрів вільним стилем (клас S5) приніс Олександр Комаров.