Україна виборола друге золото на Паралімпіаді-2024

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Українка Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор — 2024 у стрибках у довжину класу T12.

Про це йдеться на сайті змагань.

Стрибок на золото вийшов у Оксани з пʼятої спроби — 5.78 метра. Це також новий особистий рекорд сезону для українки.

Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м, взявши срібло. У бронзової призерки, Лінди Гамрі з Алжиру результат 5.30 м.

Як пише «Суспільне», Зубковська тріумфує в стрибках у довжину на пʼятій Паралімпіаді поспіль — серія продовжується з дебютних Ігор українки в Пекіні 2008 року.

Це також друге золото України на Паралімпіаді-2024 в усіх видах спорту. Двома днями раніше, 30 серпня, перше золото у плаванні на 100 метрів вільним стилем (клас S5) приніс Олександр Комаров.