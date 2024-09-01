Ізраїль знайшов тіла шістьох заручників у тунелі під сектором Гази

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Ізраїльські військові заявили, що знайшли у тунелях під сектором Гази тіла шести заручників, убитих бойовиками ХАМАС.

Про це повідомила ізраїльська армія (ЦАХАЛ), деталі розповідає The Times of Israel.

Вбитими заручниками були 23-річний Герш Голдберг-Полін, 24-річна Еден Єрушалмі, 25-річний Орі Даніно, 32-річний Олександр Лубнов, 40-річна Кармель Гат і 27-річний Альмог Сарусі.

П’ятеро з них були викрадені з музичного фестивалю Nova поблизу району Рейм, а Кармель Гат вивезли з району Беері, що розташований неподалік кордону з сектором Гази.

ЦАХАЛ уже повідомив родичів убитих про знайдені тіла. Там також додали, що заручники «були жорстоко вбиті терористами ХАМАС незадовго до того, як ми дісталися до них».

Серед убитих був один уродженець США — Герш Голдберг-Полін. Як пише CNN, його батьки були одними з найактивніших серед родин заручників, які підштовхували Нетаньягу до пошуку угоди, що забезпечить повернення їхніх родичів. Вони зустрічалися зі світовими лідерами, а на початку цього місяця виступили з емоційною промовою на Національному зʼїзді Демократичної партії в Чикаго.

За підрахунками The Times of Israel, ще 97 з 251 заручника, викрадених ХАМАС 7 жовтня, зараз залишаються в Газі. Серед них, зокрема, і 33 тіла вбитих.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинуло понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.