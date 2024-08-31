Біля берегів Норвегії помер «кит-шпигун» Хвалдимир

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Білуху на прізвисько Хвалдимир знайшли мертвим біля берегів норвезького Ругаланна. Уперше рибалки побачили його в 2019 році та прозвали «російським шпигуном», бо на ньому була камера GoPro.

Про це пише норвезький мовник NRK.

Причина смерті кита невідома. Напередодні його бачили в гарному стані, опівдні 31 серпня він ще «пірнав і виринав із води». На тілі тварини не виявили слідів травм, але його забрали для розтину.

Білуха Хвалдимир у 2019 році.

Прізвисько кита — це каламбур від норвезького слова hval (у перекладі кит) та імені очільника РФ Володимира Путіна.

Уперше його помітили норвезькі рибалки у 2019 році у водах міста Хаммерфест. На киті був обвіс із камерою GoPro. На пряжках збруї був логотип російської компанії і напис Equipment St. Petersburg («Спорядження Санкт-Петербург»), через що білуху прозвали «російським шпигуном». Передбачається, що кит проходив тренування для збору розвідувальних даних.

Відомо, що Росія має військові програми з підготовки китоподібних. Однак офіційно Москва ніяк не коментувала існування Хвалдимира і чутки про те, що він шпигун. Норвезькі медіа припускали, що білуха — це кит-терапевт, який зміг втекти від росіян.

Усі ці роки норвежці уважно спостерігали за китом, за ним доглядали місцеві жителі та влада. У 2022 році його прозвали Хвальді, щоб не асоціювати тварину з Путіним.