Росія знову атакувала Україну дронами — два з них полетіли назад у РФ

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 31 серпня армія Росії атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 52 ударними БпЛА Shahed. Українська ППО збила 24 безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою ППО знищила 24 дрони, ще 25 були локаційно втрачені (упали ). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один — до Білорусі.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Для захисту від повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.