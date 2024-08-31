Росія знову атакувала Україну дронами — два з них полетіли назад у РФ
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 31 серпня армія Росії атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 52 ударними БпЛА Shahed. Українська ППО збила 24 безпілотники.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У результаті протиповітряного бою ППО знищила 24 дрони, ще 25 були локаційно втрачені (упали ). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один — до Білорусі.
Для захисту від повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
- 29 серпня в Білорусі вперше застовували авіацію, щоб збити дрон, який залетів туди під час атаки РФ по Україні. Дрони Shahed уже не раз літали над Білоруссю. Це почалося з липня 2024 року. Однак до цього разу їх у Білорусі не збивали.