Паралімпіада-2024. За день Україна здобула пʼять медалей

Новини

За другий день змагань на Паралімпіаді-2024 українські спортсмени вибороли пʼять медалей та оновили рекорд.

36-річний параплавець із Донецька Олександр Комаров здобув перше золото для України на цьогорічних Паралімпійських іграх, здолавши 100-метрову дистанцію вільним стилем у класі S5.

26-річний Владислав Білий став срібним призером у метанні списа у класі F38.

26-річна плавчиня з Херсону Ірина Пойда здобула другу особисту, срібну медаль на Паралімпійських іграх-2024, здолавши 100-метрову дистанцію вільним стилем у класі S5.

24-річна Наталія Кобзар стала срібною призеркою з бігу на 200 метрів серед жінок у класі T37. Цю дистанцію вона здолала за 27.43 секунди. Кобзар поступилася лише китаянці Вень Сяоянь, яка здолала 200 метрів за 25.86 секунди. На третьому місці також опинилася представниця Китаю Цзян Феньфень (27.55 секунди).

Ірина Щетнік встановила новий паралімпійський рекорд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів. У кваліфікації вона показала результат 627.5 бала.

Вчора українські паралімпійці сумарно здобули чотири нагороди. Так, за два дні змагань Україна має вже девʼять медалей.