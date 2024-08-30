Україна здобула перше золото на Паралімпійських іграх — 2024

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Україна здобула перше золото Паралімпіади-2024.

Плавець Олександр Комаров став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем. Він дістався фінішу за 1:07.77 хвилини, встановивши новий паралімпійський рекорд класу S5. Попередній рекорд — 1:09.35 хвилини — зберігав бразилець Даніель Діаш ще з Паралімпіади-2012 у Лондоні.

Український параплавець поступився лише китайцю Ціньчжан Гуо, який проплив ту саму дистанцію за 1:08.22 хвилини, і «нейтральному» Кіріллу Пульверц з Росії (1:09.41).

Це шоста медаль України на Паралімпіаді-2024 і друга особиста для Комарова на Паралімпіаді у Парижі.