Вилучили наркотиків на 600 мільйонів гривень — Україна та Польща провели спецоперацію

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Офіс генерального прокурора

Українські та польські правоохоронці під час міжнародної спецоперації ліквідували виробництво наркотичних засобів та психотропів. У нарколабораторіях на територіях України та Польщі в особливо великих розмірах виробляли метадон у кристалічній формі, синтетичні катинони - мефедрон і Альфа-ПВП.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці обшукали 38 обʼєктах, на яких виробляли або зберігали наркотичні речовини, хімічні речовини та обладнання для виробництва. Ключову роль в операції відіграв обмін інформацією через Європол, а також фінансова підтримка європейської платформи EMPACT NPS/Synthetic Drugs, пише польська поліція.

Поліціянти вилучили 195 кг метадону в кристалічній формі — за медичними оцінками, це 4 мільйони смертельних доз речовини, 153 кг Альфа-ПВП, понад 430 літрів реакційних сумішей, дві тонни прекурсорів, які використовують у виготовленні наркотичних речовин. За цінами «чорного» ринку, орієнтовна загальна вартість вилученого — понад 600 мільйонів гривень.

Українські правоохоронці підозрюють пʼятьох осіб у незаконному виробництві наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Загалом у справі сім фігурантів.

Наразі триває досудове розсідування.